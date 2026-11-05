В ЮАР Совет по научным и промышленным исследованиям (CSIR) считает, что АНК может получить примерно 30% голосов на местных выборах. По оценке Daily Maverick, CSIR также прогнозирует партии DA около 23% голосов.

Данные подсчёта

Эти оценки появились в период, когда в Избирательную комиссию ЮАР поступали результаты подсчёта голосов. Автор материала, находившийся в Центре обработки результатов в Мидранде, отметил, что на раннем этапе было слишком рано делать выводы. В то же время по мере поступления большего объёма данных появились основания для более серьёзных прогнозов.

Отдельное внимание издание уделило ситуации в Мангаунге. Согласно прогнозу, АНК может получить там около 30% голосов, тогда как DA — 35%.

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Возможные последствия для АНК

Председатель АНК Гведе Манташе заявил телеканалу, что местные кандидаты добьются успеха там, где хорошо провели избирательную кампанию. На вопрос автора о возможных неутешительных результатах в Йоханнесбурге Манташе ответил утвердительно.

Автор Daily Maverick предположил, что после завершения подсчёта голосов для АНК могут наступить внутрипартийные последствия. В то же время он отметил, что в день выборов было ещё слишком рано определять, какая фракция партии получит преимущество.

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