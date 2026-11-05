Polska tenisistka Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith awansowały do ćwierćfinału gry podwójnej turnieju WTA 250 w Chennai w Indiach. W meczu przeciwko Japonkom Moyuce Uchijimie i Mai Hontamie wygrały 2:6, 6:4, 10:1.

Odwróciły losy meczu po przegranym secie

Falkowska i Smith, rozstawione w turnieju z numerem drugim, przegrały pierwszego seta 2:6. W drugim secie polsko-amerykański duet prowadził 5:0, jednak Uchijima i Hontama zmniejszyły stratę do 4:5.

Falkowska i Smith wygrały decydującego gema drugiego seta i doprowadziły do remisu w setach. W super tie-breaku wygrały 10:1.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rywalki w ćwierćfinale

Jak informuje Interia Sport, w ćwierćfinale Falkowska i Smith zagrają z kazachsko-australijską parą Żibek Kułambajewa i Gabriella Da Silva-Fick.

Smith już znajduje się w czołowej setce rankingu deblowego WTA, co pomogło duetowi uzyskać rozstawienie z numerem drugim. Według portalu zwycięstwo w turnieju w Chennai pozwoliłoby Falkowskiej wejść do czołowej setki rankingu deblowego WTA.

Czytaj nas na