Польская теннисистка Вероника Фальковская и американка Алана Смит вышли в четвертьфинал парного разряда турнира WTA 250 в Ченнаи, Индия. В матче против японок Моюки Учидзимы и Май Хонтамы они победили со счётом 2:6, 6:4, 10:1.

Волевая победа после проигранного сета

Фальковская и Смит, посеянные на турнире под вторым номером, уступили в первой партии 2:6. Во втором сете польско-американский дуэт повёл 5:0, однако Учидзима и Хонтама сократили отставание до 4:5.

Фальковская и Смит выиграли решающий гейм второго сета и сравняли счёт по партиям. В матчевом тай-брейке они победили 10:1.

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Соперницы в четвертьфинале

Как сообщает Interia Sport, в четвертьфинале Фальковская и Смит сыграют против казахстанско-австралийской пары Жибек Куламбаева и Габриэлла Да Силва-Фик.

Смит уже входит в топ-100 парного рейтинга WTA, что помогло дуэту получить второй номер посева. По данным издания, победа на турнире в Ченнаи позволила бы Фальковской войти в топ-100 парного рейтинга WTA.

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