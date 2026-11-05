由于空气质量改善，新加坡将于11月7日停止向弱势居民发放N95口罩。国家环境局表示，Channel NewsAsia报道。

民众可在周六18:00前领取口罩。届时，社区俱乐部内的空调房，以及部分被指定为烟霾避难所的居民委员会和居民网络中心也将关闭。

措施结束

新加坡卫生部将从11月12日起停止社区紧急准备诊所计划和烟霾补贴计划。人力部也将从11月7日起取消针对户外工作人员的额外安全措施。雇主将能够恢复此类工作，无需采取与烟霾相关的额外预防措施。

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哪些人获得了口罩

在细颗粒物PM2.5的每小时水平达到非常高的水平后，N95口罩发放于10月14日启动。最初计划仅在24小时污染标准指数超过200点时启动发放，但由于烟霾情况恶化，发放时间被提前。

N95口罩分两个阶段发放。在第二阶段，领取资格从67岁及以上公民扩大至60岁及以上公民。孕妇、7岁至16岁的儿童，以及持有社区健康援助计划橙色和蓝色卡的人士也可领取口罩。可持续发展与环境部长傅丽珊在议会表示，截至10月29日，约30%的符合资格者已领取口罩。

该机构指出，东南亚南部地区的部分区域可能持续干燥天气。有降雨地区的火点和烟霾情况可能改善，但在长期干燥天气且存在跨境烟霾风险的地区，情况可能仍然较为严重。

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