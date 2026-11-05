В Сингапуре 7 ноября прекратят раздавать респираторы N95 уязвимым жителям из-за улучшения качества воздуха. Об этом сообщило Национальное агентство по охране окружающей среды, пишет Channel NewsAsia.

Получить маски можно будет до 18:00 субботы. Тогда же закроют кондиционируемые помещения в общественных клубах, а также в некоторых центрах комитетов и сетей жителей, определённых как укрытия от смога.

Завершение мер

Министерство здравоохранения Сингапура с 12 ноября прекратит действие программы клиник общественной готовности к чрезвычайным ситуациям и программы субсидий в связи со смогом. Министерство трудовых ресурсов также отменит дополнительные меры безопасности для работников, работающих под открытым небом, с 7 ноября. Работодатели смогут возобновить такие работы без дополнительных мер предосторожности, связанных со смогом.

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Кому выдавали респираторы

Раздачу N95 начали 14 октября после того, как почасовой уровень мелкодисперсных частиц PM2.5 достиг очень высокого уровня. Изначально выдачу планировали начать только при превышении 200 пунктов по 24-часовому индексу стандартов загрязнения, однако её перенесли на более ранний срок из-за ухудшения ситуации со смогом.

Респираторы раздавали в два этапа. Во время второго этапа право на их получение распространили на граждан в возрасте от 60 лет вместо 67. Маски также могли получить беременные женщины, дети от семи до 16 лет и владельцы оранжевых и синих карт программы Community Health Assist Scheme. Министр устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу сообщила в парламенте, что по состоянию на 29 октября маски забрали около 30% людей, имевших на это право.

Агентство отметило, что в части южного региона Юго-Восточной Азии может сохраняться сухая погода. Ситуация с очагами пожаров и дымовым смогом может улучшаться там, где идут дожди, но оставаться повышенной в районах с продолжительной сухой погодой и риском трансграничного смога.

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