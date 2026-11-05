Singapur 7 listopada przestanie rozdawać respiratory N95 mieszkańcom z grup wrażliwych ze względu na poprawę jakości powietrza. Poinformowała o tym Narodowa Agencja Środowiska, pisze Channel NewsAsia.

Maski będzie można odebrać do godz. 18:00 w sobotę. W tym samym czasie zostaną zamknięte klimatyzowane pomieszczenia w klubach społecznościowych, a także w niektórych ośrodkach komitetów mieszkańców i sieci mieszkańców, wyznaczonych jako schronienia przed smogiem.

Zakończenie działań

Ministerstwo Zdrowia Singapuru od 12 listopada zakończy program klinik gotowości społeczności na sytuacje nadzwyczajne oraz program dopłat w związku ze smogiem. Ministerstwo Zasobów Ludzkich również zniesie od 7 listopada dodatkowe środki bezpieczeństwa dla pracowników wykonujących pracę na zewnątrz. Pracodawcy będą mogli wznowić taką pracę bez dodatkowych środków ostrożności związanych ze smogiem.

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Komu wydawano respiratory

Dystrybucję N95 rozpoczęto 14 października po tym, jak godzinowy poziom drobnych cząstek PM2.5 osiągnął bardzo wysoki poziom. Początkowo planowano rozpocząć wydawanie dopiero w razie przekroczenia 200 punktów w 24-godzinnym Indeksie Standardów Zanieczyszczeń, jednak termin przyspieszono z powodu pogorszenia sytuacji smogowej.

Respiratory rozdawano w dwóch etapach. W drugim etapie prawo do ich otrzymania rozszerzono na obywateli w wieku od 60 lat zamiast 67 lat. Maski mogły także otrzymać kobiety w ciąży, dzieci w wieku od siedmiu do 16 lat oraz posiadacze pomarańczowych i niebieskich kart programu Community Health Assist Scheme. Minister ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska Grace Fu poinformowała w parlamencie, że według stanu na 29 października maski odebrało około 30% uprawnionych osób.

Agencja zaznaczyła, że w części południowego regionu Azji Południowo-Wschodniej może utrzymywać się sucha pogoda. Sytuacja dotycząca ognisk pożarów i smogu może poprawiać się tam, gdzie pada deszcz, lecz pozostawać podwyższona na obszarach z długotrwałą suchą pogodą i ryzykiem transgranicznego smogu.

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