爱沙尼亚税务局局长的公司未提交两份年度报告——ERR News

在爱沙尼亚，税务和海关局局长赖戈·乌基维所有的Mubadala公司连续两年未提交年度报告。正如ERR News报道，最近一份报告的提交期限已于6月底到期，但该文件至今仍未提交。该公司也未提交2024年度报告。

赖戈·乌基维的解释

乌基维正第二个任期担任爱沙尼亚税务和海关局局长。据Äripäev报道，Mubadala从事自有或租赁房地产的管理。

这名官员感谢该媒体对这一情况的关注。他表示，Mubadala是一家没有员工的控股公司，他是其中的被动股东，不参与日常管理。乌基维称，他将把相关信息转交给公司董事会成员，以便提交所需报告。

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与此同时，他没有回答以下问题：税务机关负责人拥有一家未遵守年度报告要求的公司会造成何种印象，以及他为何没有核查文件是否已提交。

报告要求

在爱沙尼亚，公司、基金会和非营利组织必须每年在6月30日前提交报告，即使没有经营活动也不例外。截至9月初，近四分之一的爱沙尼亚公司和组织仍未提交年度报告。

该国的商业登记册由塔尔图县法院登记部门负责管理。2023年初生效的一项法律允许登记机关对未提交报告的公司多次处以最高3200欧元的罚款。如果公司在规定期限后的三个月内未提交报告，也可能被从商业登记册中除名。

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