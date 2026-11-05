Сенатор штата Калифорния Скотт Винер заявил о победе на выборах в Палату представителей США в Сан-Франциско, где он соревновался с членом городского наблюдательного совета Конни Чан за место, которое оставила Нэнси Пелоси. Как сообщает Jerusalem Post, по данным Associated Press, в среду Винер имел 55,5% голосов против 44,5% у Чан после подсчета 57% бюллетеней.

Заявление о победе

Винер написал в социальной сети X, что для него является честью продолжить наследие этого мандата. Он поблагодарил Пелоси за ее работу в интересах Сан-Франциско и США, в частности упомянув ее борьбу с эпидемией СПИДа в начале работы в Конгрессе.

Политик, который открыто говорит о принадлежности к ЛГБТК-сообществу, назвал результат историческим. По его словам, он станет первым открытым представителем ЛГБТК-сообщества, который будет представлять в Конгрессе Северную Калифорнию и Сан-Франциско. Среди приоритетов Винер назвал доступное жилье, всеобщую медицинскую помощь и чистую энергетику.

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Позиции по Израилю

Тема Израиля была одной из заметных в кампании: оба кандидата обвиняли Израиль в геноциде палестинцев в Секторе Газа. Винер, который называет себя «левым евреем», выступает против продажи наступательного оружия израильскому правительству, не приверженному мирному урегулированию, но поддерживает поставки оборонных систем.

Чан поддерживает полное эмбарго на поставки оружия и заявляет, что палестинские беженцы должны получить право вернуться на территории в пределах суверенного Израиля. Высказывания Винера о геноциде вызвали критику со стороны крупных еврейских институций и стоили ему руководящей должности в еврейском кокусе законодательного органа штата.

Винера поддержала либеральная произраильская организация J Street, которая объявила о рекламной кампании в его поддержку стоимостью 60 тысяч долларов во время праймериз. Чан получила поддержку Jewish Voice for Peace, местного отделения IfNotNow и Нэнси Пелоси.

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