加利福尼亚州参议员斯科特·维纳宣布在旧金山举行的美国众议院选举中获胜。他与市监事会成员康妮·陈竞争南希·佩洛西留下的席位。据《耶路撒冷邮报》报道，美联社数据显示，截至周三，在已计票57%的情况下，维纳获得55.5%的选票，陈获得44.5%。

宣布胜选

维纳在社交媒体平台X上写道，能够延续这一席位的传承，他深感荣幸。他感谢佩洛西为旧金山和美国所做的工作，特别提到她在国会任职初期为抗击艾滋病疫情所作的努力。

这位公开谈及自己属于LGBTQ群体的政治人物称，这一结果具有历史意义。他表示，他将成为首位公开的、在国会代表北加州和旧金山的LGBTQ群体成员。他将可负担住房、全民医疗保健和清洁能源列为优先事项。

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对以色列的立场

以色列议题是竞选中的显著议题之一：两名候选人都指控以色列在加沙地带对巴勒斯坦人实施种族灭绝。自称“左翼犹太人”的维纳反对向未致力于和平解决的以色列政府出售进攻性武器，但支持供应防御系统。

陈支持全面武器禁运，并表示巴勒斯坦难民应获得返回主权以色列境内领土的权利。维纳有关种族灭绝的言论引发大型犹太机构的批评，并使他失去州立法机构犹太党团的领导职位。

自由派亲以色列组织J Street支持维纳，并宣布在初选期间开展一项价值6万美元的广告宣传活动支持他。陈获得了Jewish Voice for Peace、IfNotNow当地分会以及南希·佩洛西的支持。

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