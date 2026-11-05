Senator stanowy Kalifornii Scott Wiener ogłosił zwycięstwo w wyborach do Izby Reprezentantów USA w San Francisco, gdzie rywalizował z członkinią miejskiej rady nadzorczej Connie Chan o miejsce zwolnione przez Nancy Pelosi. Jak informuje „Jerusalem Post”, według danych Associated Press w środę Wiener miał 55,5% głosów wobec 44,5% Chan po przeliczeniu 57% kart do głosowania.

Deklaracja zwycięstwa

Wiener napisał w serwisie społecznościowym X, że kontynuowanie dziedzictwa tego mandatu jest dla niego zaszczytem. Podziękował Pelosi za jej pracę na rzecz San Francisco i Stanów Zjednoczonych, w szczególności wspominając jej walkę z epidemią AIDS na początku jej pracy w Kongresie.

Polityk, który otwarcie mówi o swojej przynależności do społeczności LGBTQ, nazwał wynik historycznym. Według jego słów zostanie pierwszym otwarcie reprezentującym społeczność LGBTQ kongresmenem reprezentującym Północną Kalifornię i San Francisco. Wśród swoich priorytetów Wiener wymienił dostępne cenowo mieszkania, powszechną opiekę zdrowotną i czystą energię.

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Stanowiska wobec Izraela

Temat Izraela był jednym z wyraźnych w kampanii: obaj kandydaci oskarżali Izrael o ludobójstwo Palestyńczyków w Strefie Gazy. Wiener, który określa siebie jako „lewicowego Żyda”, sprzeciwia się sprzedaży broni ofensywnej izraelskiemu rządowi, który nie jest zaangażowany w pokojowe rozwiązanie, ale popiera dostawy systemów obronnych.

Chan popiera całkowite embargo na dostawy broni i twierdzi, że palestyńscy uchodźcy powinni otrzymać prawo powrotu na terytoria w granicach suwerennego Izraela. Wypowiedzi Wienera o ludobójstwie wywołały krytykę ze strony dużych instytucji żydowskich i kosztowały go stanowisko kierownicze w żydowskim klubie parlamentarnym stanowego organu ustawodawczego.

Wienera poparła liberalna proizraelska organizacja J Street, która ogłosiła kampanię reklamową na jego rzecz o wartości 60 tys. dolarów podczas prawyborów. Chan otrzymała poparcie Jewish Voice for Peace, lokalnego oddziału IfNotNow oraz Nancy Pelosi.

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