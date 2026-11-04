Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie pojedzie na spotkanie szefów państw i rządów organizowane w ramach konferencji klimatycznej ONZ w Antalyi w Turcji. Jak informuje Der Spiegel, przedstawiciel niemieckiego rządu wyjaśnił rezygnację kanclerza innymi zobowiązaniami. Nie podał szczegółów dotyczących powodów.

Konferencja potrwa do 20 listopada

Konferencja klimatyczna w Antalyi rozpocznie się 9 listopada i potrwa do 20 listopada. Przez dwa tygodnie przedstawiciele niemal 200 państw będą omawiać sposoby powstrzymania globalnego ocieplenia oraz pomoc dla biedniejszych krajów.

Oczekuje się udziału dziesiątek tysięcy dyplomatów, przedstawicieli mediów i lobbystów. W ubiegłym roku Merz osobiście uczestniczył w konferencji klimatycznej ONZ w Brazylii. Jego poprzednicy Olaf Scholz i Angela Merkel uczestniczyli w wielu takich konferencjach, jednak nie we wszystkich.

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Krytyka ze strony Zielonych i aktywistów

Współprzewodnicząca frakcji Zielonych Katharina Dröge nazwała rezygnację Merza niszczycielskim sygnałem dla świata. Przypomniała, że w sierpniu kanclerz deklarował gotowość zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby przeciwdziałać zmianie klimatu, i skrytykowała jego nieobecność na głównym globalnym forum podejmowania decyzji klimatycznych.

Aktywistka Fridays for Future Luisa Neubauer nazwała nieobecność kanclerza złamaniem tabu w obliczu rekordowych upałów i innych katastrof klimatycznych w Europie. Stwierdziła, że tą decyzją niemiecki rząd tworzy wrażenie spóźnionej reakcji na międzynarodowej arenie dyplomatycznej.

Martin Kaiser z kierownictwa Greenpeace w Niemczech również skrytykował tę decyzję. Oświadczył, że tego lata w Niemczech odnotowano ponad 15 tys. zgonów spowodowanych upałem, a niezależna rada ekspertów ds. klimatu uważa, że kraj obecnie nie realizuje celów klimatycznych na lata 2030 i 2040.

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