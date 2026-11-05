Двое военнослужащих ВВС США на прошлой неделе погибли в инцидентах, которые Пентагон классифицировал как «небоевые». После этого общее число американских военных, погибших с начала войны с Ираном 28 февраля, выросло до 23, сообщает Defense News.

Обстоятельства смертей

В обновленной Системе анализа потерь Министерства обороны США DCAS обе смерти внесены в категорию «небоевых», то есть не связанных с прямыми боевыми операциями. Один случай отмечен как связанный с болезнью или травмой, другой имеет статус pending.

Один из погибших проходил действительную службу в ВВС США, другой был военнослужащим Национальной гвардии ВВС. Оба были мужчинами из состава сержантского персонала в категориях E5–E9. Одному было от 31 до 35 лет, другому — более 35 лет.

По словам представителя ВВС, один военный умер в зоне ответственности Центрального командования США, которая простирается от северо-восточной Африки через Ближний Восток до Центральной и Южной Азии. Другой умер в США. Случай со статусом pending расследуется, однако ведомство не уточнило, какой орган проводит расследование.

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Имена погибших пока не обнародованы. Представитель ВВС также не объяснил, почему их не назвали после уведомления родственников, как это обычно предусматривает политика Министерства обороны США.

Потери в двух категориях

Оба случая внесены в категорию Overseas Operations, а не в операцию Epic Fury. Представитель Пентагона объяснил это тем, что США считают операцию Epic Fury завершенной. В категории Overseas Operations сейчас указаны восемь погибших военнослужащих: четверо — при боевых обстоятельствах и четверо — при небоевых.

В категории Epic Fury указано 15 погибших. Всего в двух категориях с начала войны ранения в бою получили 866 американских военнослужащих: 417 — в рамках Epic Fury и 449 — в категории Overseas Operations.

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