Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że cztery tankowce z ropą zostały zniszczone po wejściu na miny morskie podczas przepływania zakazanym szlakiem żeglugowym na południe od Cieśniny Ormuz. Według Anadolu Agency irańska państwowa agencja IRNA rozpowszechniła oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w którym twierdzi się, że po eksplozjach jednostki nadal płonęły.

Zatrzymanie statków i informacja o dronie

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował również o zatrzymaniu kolejnych dwóch jednostek za naruszenie ograniczeń żeglugowych. Ponadto korpus twierdzi, że jego siły obrony powietrznej o godz. 4:30 czasu lokalnego, czyli o 01:00 GMT, zestrzeliły nad cieśniną wyprodukowanego w USA drona MQ-9.

W irańskim oświadczeniu aparat ten nazwano 56. takim statkiem powietrznym, który według twierdzeń Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej został zestrzelony przez jego siły. Korpus poinformował, że operacje przeprowadziły jego siły morskie i lotniczo-kosmiczne, które, jak oświadczył, zadały „ciężkie ciosy wrogowi”. W oświadczeniu znalazło się także ostrzeżenie o gotowości do zadania Izraelowi i Stanom Zjednoczonym „ostatecznego ciosu”.

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Mediacja Kataru

Wydarzenia rozgrywają się w warunkach napięć wokół bezpieczeństwa morskiego w Cieśninie Ormuz i morskiej blokady USA, o której mówi Teheran. Katar kontynuuje mediację między Waszyngtonem a Teheranem. Iran 3 listopada poinformował, że nadal wymienia wiadomości ze Stanami Zjednoczonymi za pośrednictwem mediatorów, a otwarcie szlaku wodnego zależy od zakończenia blokady przez Waszyngton.

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły uderzenia na Iran, po czym Teheran odpowiedział atakami na izraelskie i amerykańskie obiekty w regionie. W kwietniu strony osiągnęły zawieszenie broni. 18 czerwca Waszyngton i Teheran podpisały memorandum o wolności żeglugi w Cieśninie Ormuz, jednak jego wdrażanie zatrzymało się z powodu rozbieżności dotyczących ustaleń bezpieczeństwa.

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