Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что четыре нефтяных танкера были уничтожены после подрыва на морских минах при прохождении по запрещенному судоходному маршруту к югу от Ормузского пролива. По данным Anadolu Agency, иранское государственное агентство IRNA распространило заявление КСИР, в котором утверждается, что после взрывов суда продолжали гореть.

Задержание судов и заявление о дроне

КСИР также заявил о задержании еще двух судов за нарушение ограничений судоходства. Кроме того, корпус утверждает, что его силы противовоздушной обороны в 4:30 по местному времени, или в 01:00 по Гринвичу, сбили над проливом беспилотник MQ-9 американского производства.

В иранском заявлении этот аппарат назвали 56-м таким летательным аппаратом, который, по утверждению КСИР, был сбит его силами. КСИР сообщил, что операции проводили его военно-морские и аэрокосмические силы, которые, как он заявил, нанесли «тяжелые удары врагу». В заявлении также прозвучало предупреждение о готовности нанести «окончательный удар» Израилю и Соединенным Штатам.

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Посредничество Катара

События происходят на фоне напряженности вокруг морской безопасности в Ормузском проливе и морской блокады США, о которой заявляет Тегеран. Катар продолжает посредничество между Вашингтоном и Тегераном. Иран 3 ноября сообщил, что продолжает обмениваться сообщениями с США через посредников, а открытие водного пути зависит от прекращения блокады Вашингтоном.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану, после чего Тегеран ответил ударами по израильским и американским объектам в регионе. В апреле стороны достигли прекращения огня. 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о свободе судоходства в Ормузском проливе, однако его реализация остановилась из-за разногласий по поводу договоренностей в сфере безопасности.

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