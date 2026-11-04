Китай планирует построить около 15 новых гражданских транспортных аэропортов в течение следующих пяти лет. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил глава департамента инфраструктурного развития Государственного комитета по развитию и реформам Ся Синь, сообщает ECNS.

Планы до 2030 года

Строительство является частью 15-го пятилетнего плана Китая, рассчитанного на 2026–2030 годы. В этот период страна также намерена повысить стандарты авиационной безопасности, возможности предоставления услуг и уровень инфраструктуры до мирового уровня.

Пекин планирует развивать сети аэропортов вокруг Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Чэнду и Чунцина. Крупные и вспомогательные аэропорты в этих кластерах должны совместно обслуживать пассажирские и грузовые перевозки.

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Новые объекты и расширение хабов

Китай также хочет усилить роль Урумчи, Сианя, Куньмина и Харбина как международных авиационных узлов для соответствующих регионов. Отдельно предусмотрено расширение крупных аэропортов, имеющих ограничения пропускной способности, а также совершенствование сети региональных аэропортов и аэропортов авиации общего назначения.

Среди ключевых проектов названы завершение строительства новых аэропортов в Хух-Хото, Сямэне и Даляне, начало работ над новыми аэропортами в Гуанчжоу и Наньтуне, а также подготовительные работы для новых аэропортов в Санье и других местах. План также охватывает поддержку международных грузовых авиаперевозок, расширение крупных аэропортов-хабов, строительство аэропортов в приграничных районах и увеличение производства и использования крупных пассажирских самолетов китайской разработки.

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