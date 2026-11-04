В Австралии 59% участников нового исследования социальной сплоченности заявили, что уровень иммиграции слишком высок. Это самый высокий показатель за все время проведения опроса Scanlon Foundation, который в этом году охватил 10 тысяч совершеннолетних респондентов. Как сообщает ABC News, исследование также зафиксировало рост пессимизма, финансовой тревоги и недоверия в австралийском обществе.

Пессимизм и финансовое давление

Каждый третий опрошенный считает, что его жизнь в течение следующих трех-четырех лет станет несколько или значительно хуже. С начала исследования в 2006 году этот показатель вырос втрое. Доля людей, называющих себя счастливыми или очень счастливыми, постепенно снижалась в течение последних 20 лет.

Финансовые трудности повлияли на возможность домохозяйств оплачивать базовые потребности: 13% респондентов сообщили о проблемах с оплатой продуктов питания, столько же — аренды или ипотеки. Еще 21% не могли оплатить лекарства или медицинскую помощь, а 19% — отопление или охлаждение жилья. Чаще всего с финансовыми трудностями сталкивались молодые люди и люди среднего возраста, в частности женщины и домохозяйства с одним источником дохода.

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Отношение к иммиграции и власти

Несмотря на то, что 64% участников опроса по-прежнему считают, что прием иммигрантов делает Австралию сильнее, этот показатель снизился с 78% в 2022 году. Рекордные 38% респондентов согласились с утверждением, что иммигранты отнимают рабочие места.

Почти половина опрошенных, или 48%, считает, что систему государственного управления Австралии необходимо существенно изменить или заменить. Более чем каждый пятый респондент убежден, что федеральное правительство почти никогда не будет поступать правильно. В то же время 62% участников заявили об ухудшении социальной сплоченности, хотя индекс социальной сплоченности в отчете в последние годы оставался стабильным.

В отчете также выражена обеспокоенность распространением расовой ненависти и насилия, которое оказывает давление на мультикультурное общество страны. Амар Сингх, руководящий благотворительной организацией Turbans 4 Australia, сообщил о росте числа расистских оскорблений и нападений на австралийцев индийского происхождения, подчеркнув, что финансовые трудности не могут быть оправданием нетерпимости.

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