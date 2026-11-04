W Australii 59% uczestników nowego badania dotyczącego spójności społecznej stwierdziło, że poziom imigracji jest zbyt wysoki. To najwyższy wynik w historii badania Scanlon Foundation, które w tym roku objęło 10 tys. dorosłych respondentów. Jak informuje ABC News, badanie odnotowało również wzrost pesymizmu, niepokoju finansowego i braku zaufania w australijskim społeczeństwie.

Pesymizm i presja finansowa

Co trzeci ankietowany uważa, że jego życie w ciągu najbliższych trzech–czterech lat stanie się nieco lub znacznie gorsze. Od początku badania w 2006 roku wskaźnik ten wzrósł trzykrotnie. Odsetek osób określających siebie jako szczęśliwe lub bardzo szczęśliwe stopniowo malał w ciągu ostatnich 20 lat.

Trudności finansowe wpłynęły na zdolność gospodarstw domowych do opłacania podstawowych potrzeb: 13% respondentów zgłosiło problemy z opłaceniem żywności, a taki sam odsetek — czynszu lub kredytu hipotecznego. Kolejne 21% nie mogło zapłacić za leki lub opiekę medyczną, a 19% — za ogrzewanie lub chłodzenie mieszkania. Z trudnościami finansowymi najczęściej mierzyły się osoby młode i w średnim wieku, w szczególności kobiety oraz gospodarstwa domowe z jednym źródłem dochodu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stosunek do imigracji i władz

Choć 64% uczestników badania nadal uważa, że przyjmowanie imigrantów czyni Australię silniejszą, wskaźnik ten spadł z 78% w 2022 roku. Rekordowe 38% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że imigranci zabierają miejsca pracy.

Prawie połowa ankietowanych, czyli 48%, uważa, że australijski system rządów należy znacząco zmienić lub zastąpić. Ponad co piąty respondent jest przekonany, że rząd federalny prawie nigdy nie będzie postępował właściwie. Jednocześnie 62% uczestników stwierdziło pogorszenie spójności społecznej, choć wskaźnik spójności społecznej w raporcie pozostawał stabilny w ostatnich latach.

W raporcie wyrażono również zaniepokojenie szerzeniem się nienawiści rasowej i przemocy, co wywiera presję na wielokulturowe społeczeństwo kraju. Amar Singh, który prowadzi organizację charytatywną Turbans 4 Australia, poinformował o wzroście liczby rasistowskich obelg i ataków na Australijczyków indyjskiego pochodzenia, podkreślając, że trudności finansowe nie mogą być usprawiedliwieniem dla nietolerancji.

Czytaj nas na