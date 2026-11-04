59%的澳大利亚人认为移民水平过高——ABC News Australia

在澳大利亚，一项新的社会凝聚力研究中有59%的参与者表示，移民水平过高。这是Scanlon Foundation调查开展以来的最高比例；该调查今年覆盖了1万名成年受访者。正如ABC News报道，该研究还记录到澳大利亚社会中的悲观情绪、财务焦虑和不信任感上升。

悲观情绪与财务压力

三分之一的受访者认为，在未来三到四年里，他们的生活将变得略差或显著恶化。自2006年研究启动以来，这一比例增长了三倍。过去20年中，自称幸福或非常幸福的人群比例逐渐下降。

财务困难影响了家庭支付基本需求的能力：13%的受访者表示难以支付食品费用，同样比例的人难以支付房租或房贷。另有21%的人无法支付药品或医疗服务费用，19%的人无法支付住房供暖或制冷费用。年轻人和中年人，尤其是女性以及只有一个收入来源的家庭，最常面临财务困难。

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对移民和政府的态度

尽管64%的调查参与者仍认为接纳移民会使澳大利亚更强大，但这一比例已从2022年的78%下降。创纪录的38%受访者同意“移民抢走工作岗位”这一说法。

近半数受访者，即48%，认为澳大利亚的政府治理体系需要大幅改革或被取代。超过五分之一的受访者相信，联邦政府几乎从不会做正确的事。与此同时，62%的参与者表示社会凝聚力有所恶化，尽管报告中的社会凝聚力指数近年来保持稳定。

报告还对种族仇恨和暴力的蔓延表示担忧，称这正在给该国的多元文化社会带来压力。运营慈善组织Turbans 4 Australia的阿马尔·辛格表示，针对印度裔澳大利亚人的种族主义侮辱和袭击有所增加，并强调财务困难不能成为不宽容的借口。

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