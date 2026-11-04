В ЮАР избиратели, которые придут на закреплённые за ними зарегистрированные избирательные участки до 21:00, смогут отдать свои голоса, даже если процедура продолжится после официального времени закрытия. Об этом заявила Избирательная комиссия Южной Африки (IEC), сообщает TimesLIVE.

Голосование продолжится для тех, кто уже стоит в очереди

Главный избирательный сотрудник IEC Си Мамаболо призвал граждан, которые ещё не проголосовали, не откладывать визит на участок. По его словам, избирателей, которые встанут в очередь до 21:00, не будут отправлять домой, даже если процедура голосования завершится позднее.

По состоянию на 17:00 во время местных выборов 2026 года в стране проголосовали 12 млн человек. Больше всего избирателей зафиксировали в провинции Гаутенг — 3 млн. В Квазулу-Натале проголосовали 2,5 млн человек, в Западно-Капской провинции — 1,5 млн, в Восточно-Капской провинции — 1,4 млн.

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Подготовка к подсчёту

Мамаболо сообщил, что голосование в целом проходило хорошо, несмотря на несколько единичных инцидентов. Комиссия также подготовила генераторы и альтернативное освещение для участков в районах с перебоями электроснабжения, чтобы избежать препятствий во время подсчёта голосов.

По данным IEC, подсчёт результатов на каждом избирательном участке начнётся вскоре после его официального закрытия.

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