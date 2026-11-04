W RPA wyborcy, którzy dotrą do przypisanych im zarejestrowanych lokali wyborczych do godziny 21:00, będą mogli oddać głosy, nawet jeśli procedura będzie kontynuowana po oficjalnej godzinie zamknięcia. Poinformowała o tym Komisja Wyborcza Republiki Południowej Afryki (IEC), podaje TimesLIVE.

Głosowanie będzie kontynuowane dla osób już stojących w kolejce

Główny urzędnik wyborczy IEC Sy Mamabolo wezwał obywateli, którzy jeszcze nie zagłosowali, aby nie odkładali wizyty w lokalu wyborczym. Jak powiedział, wyborcy, którzy ustawią się w kolejce przed 21:00, nie zostaną odesłani do domu, nawet jeśli procedura głosowania zakończy się później.

Według stanu na godzinę 17:00 podczas wyborów lokalnych w 2026 roku w kraju zagłosowało 12 mln osób. Najwięcej wyborców odnotowano w prowincji Gauteng — 3 mln. W KwaZulu-Natal zagłosowało 2,5 mln osób, w Prowincji Przylądkowej Zachodniej — 1,5 mln, a w Prowincji Przylądkowej Wschodniej — 1,4 mln.

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Przygotowania do liczenia głosów

Mamabolo poinformował, że głosowanie ogólnie przebiegało dobrze, mimo kilku odosobnionych incydentów. Komisja przygotowała także generatory i alternatywne oświetlenie dla lokali wyborczych na obszarach z przerwami w dostawach energii elektrycznej, aby uniknąć utrudnień podczas liczenia głosów.

Według danych IEC liczenie wyników w każdym lokalu wyborczym rozpocznie się wkrótce po jego oficjalnym zamknięciu.

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