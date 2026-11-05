В Израиле, в деревне Телль на Западном берегу реки Иордан, израильские военные задержали палестинского учителя в возрасте около 30 лет. Израильская полиция подозревает его в подстрекательстве и выражении поддержки террористической организации через публикации в социальных сетях. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление полиции.

Подозрения из-за публикаций в соцсетях

По данным полиции, следователи установили, что мужчина в течение нескольких месяцев якобы публиковал в социальных сетях материалы с подстрекательством к терроризму, восхвалял террористические организации и выражал поддержку заключенным по делам безопасности.

Среди таких публикаций правоохранители назвали фотографию мемориала четырем нападавшим. По информации полиции, они открыли огонь в сельскохозяйственной местности возле деревни и убили капитана резерва Бенаягу Мелета и майора Юваля Эзру. На мемориале была надпись «Сад мучеников», а в публикации подозреваемый пожелал погибшим Божьего прощения и места в раю.

В другой публикации, по данным следователей, он назвал нападавших своими «братьями», «любимыми» и «кузенами», которые якобы пожертвовали жизнями ради родины.

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Материалы об атаке 7 октября

Правоохранители также заявили, что обнаружили публикации, которые, по их мнению, прославляли атаку 7 октября. В частности, через несколько дней после нее подозреваемый распространил иллюстрацию боевика ХАМАС на параплане.

После допроса мужчину взяли под стражу. Полиция планирует обратиться в суд с ходатайством о продлении содержания под стражей на время расследования.

Отдельно полиция сообщила о задержании трех жителей Хеврона, которых подозревают в публикациях в поддержку нападения на Западном берегу реки Иордан. В результате этой атаки погибли старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свилем.

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