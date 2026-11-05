Земля временно захватила мини-спутник 2026 QQ8 — Space.com

Земля временно захватила гравитацией космический объект 2026 QQ8, который называют мини-спутником или временным спутником планеты. По данным Space.com, объект попал под влияние земного притяжения в апреле 2026 года, а впервые его наблюдали в августе. Об открытии 29 октября сообщил Центр малых планет Международного астрономического союза.

Временный захват

2026 QQ8 будет оставаться под действием гравитации Земли до конца декабря, после чего должен удалиться от планеты в январе 2027 года. Ученые восстановили траекторию объекта и установили, что вокруг Солнца он обращается за 359 дней, или примерно за 0,98 земного года.

Объект приближается к Земле примерно раз в десять лет. На этот раз он подошел достаточно близко, чтобы земное притяжение временно захватило его.

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Расстояние и размер

Ближе всего 2026 QQ8 подойдет к Земле на расстояние около 568 тысяч километров. Это примерно на 177 тысяч километров дальше, чем среднее расстояние между Землей и Луной.

Размер объекта оценивают примерно в два метра в диаметре. Если бы он вошел в атмосферу Земли, то, вероятно, полностью разрушился бы до достижения поверхности. Упомянутое изданием моделирование оценивает средний размер временных спутников Земли в 75 сантиметров, а среднюю продолжительность их пребывания возле планеты — примерно в девять месяцев.

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