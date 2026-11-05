Ziemia tymczasowo przechwyciła minisatelitę 2026 QQ8 — Space.com

Ziemia tymczasowo przechwyciła grawitacyjnie obiekt kosmiczny 2026 QQ8, nazywany minisatelitą lub tymczasowym satelitą planety. Według Space.com, obiekt znalazł się pod wpływem ziemskiej grawitacji w kwietniu 2026 roku, a po raz pierwszy zaobserwowano go w sierpniu. O odkryciu 29 października poinformowało Centrum Małych Planet Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Tymczasowe przechwycenie

2026 QQ8 pozostanie pod wpływem grawitacji Ziemi do końca grudnia, po czym ma oddalić się od planety w styczniu 2027 roku. Naukowcy odtworzyli trajektorię obiektu i ustalili, że okrąża on Słońce w ciągu 359 dni, czyli około 0,98 roku ziemskiego.

Obiekt zbliża się do Ziemi mniej więcej raz na dziesięć lat. Tym razem znalazł się wystarczająco blisko, aby ziemska grawitacja tymczasowo go przechwyciła.

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Odległość i rozmiar

2026 QQ8 zbliży się najbardziej do Ziemi na odległość około 568 tys. kilometrów. To około 177 tys. kilometrów dalej niż średnia odległość między Ziemią a Księżycem.

Rozmiar obiektu szacuje się na około dwa metry średnicy. Gdyby wszedł w atmosferę Ziemi, prawdopodobnie całkowicie zniszczyłby się przed dotarciem do powierzchni. Przywołane przez publikację modelowanie ocenia średni rozmiar tymczasowych satelitów Ziemi na 75 centymetrów, a średni czas ich przebywania w pobliżu planety na około dziewięć miesięcy.

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