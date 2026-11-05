У селі Телль затримали вчителя за підозрою в підбурюванні — Jerusalem Post

В Ізраїлі, у селі Телль на Західному березі річки Йордан, ізраїльські військові затримали палестинського вчителя віком близько 30 років. Ізраїльська поліція підозрює його в підбурюванні та висловленні підтримки терористичній організації через публікації у соціальних мережах. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на заяву поліції.

Підозра через дописи в соцмережах

За даними поліції, слідчі встановили, що чоловік упродовж кількох місяців нібито публікував у соцмережах матеріали з підбурюванням до тероризму, вихваляв терористичні організації та висловлював підтримку ув'язненим у справах безпеки.

Серед таких публікацій правоохоронці назвали фотографію меморіалу чотирьом нападникам. За інформацією поліції, вони відкрили вогонь у сільськогосподарській місцевості поблизу села та вбили капітана резерву Бенаягу Мелета і майора Юваля Езру. На меморіалі був напис «Сад мучеників», а в дописі підозрюваний побажав загиблим Божого прощення та місця в раю.

В іншій публікації, за даними слідчих, він назвав нападників своїми «братами», «коханими» та «кузенами», які нібито пожертвували життями заради батьківщини.

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Матеріали про атаку 7 жовтня

Правоохоронці також заявили, що виявили дописи, які, на їхню думку, прославляли атаку 7 жовтня. Зокрема, через кілька днів після неї підозрюваний поширив ілюстрацію бойовика ХАМАС на параплані.

Після допиту чоловіка взяли під варту. Поліція планує звернутися до суду з клопотанням про продовження тримання під вартою на час розслідування.

Окремо поліція повідомила про затримання трьох жителів Хеврона, яких підозрюють у публікаціях на підтримку нападу на Західному березі річки Йордан. Унаслідок цієї атаки загинули старший сержант Рон Йонатан Ройтман і сержант Юваль Шай Свилем.

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