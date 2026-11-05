在以色列约旦河西岸的特尔村，以色列军方拘留了一名约30岁的巴勒斯坦教师。以色列警方怀疑他通过社交媒体发帖煽动他人，并表达对恐怖组织的支持。据《耶路撒冷邮报》援引警方声明报道。

因社交媒体帖文受到怀疑

警方称，调查人员认定，该男子在数月期间据称在社交媒体上发布煽动恐怖主义的内容，赞扬恐怖组织，并表达对因安全案件被监禁者的支持。

执法人员称，此类发布内容包括一张纪念四名袭击者的纪念碑照片。据警方消息，这些人在村庄附近的农业区域开枪，杀害了预备役上尉贝纳亚古·梅莱特和少校尤瓦尔·埃兹拉。纪念碑上写着“烈士花园”，而嫌疑人在帖文中祝愿死者得到上帝的宽恕并在天堂拥有一席之地。

调查人员称，在另一则帖文中，他称袭击者是自己的“兄弟”“爱人”和“表兄弟”，并称他们据称为了祖国牺牲了生命。

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有关10月7日袭击的材料

执法人员还表示，他们发现了一些在其看来美化10月7日袭击的帖文。尤其是，在袭击发生数天后，嫌疑人分享了一幅哈马斯武装人员驾驶滑翔伞的插图。

该男子接受讯问后被拘留。警方计划向法院申请在调查期间延长羁押。

警方另行报告称，三名希布伦居民因涉嫌发布支持约旦河西岸一次袭击的内容而被拘留。此次袭击造成上士罗恩·约纳坦·罗伊特曼和中士尤瓦尔·沙伊·斯维莱姆死亡。

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