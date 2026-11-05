Orlen估算暴利税为24亿兹罗提——RMF24

在波兰，能源集团Orlen估计，其截至9月底需缴纳的暴利税约为24亿兹罗提。正如RMF24报道，公司总裁伊雷内乌什·法法拉表示，财务业绩将使该集团能够履行这一义务。

Orlen在2026年前三个季度的合并净利润超过214亿兹罗提，比一年前同期高出逾136亿兹罗提。第三季度，该集团净利润为56亿兹罗提。

公司副总裁斯瓦沃米尔·延杰伊奇克表示，该税款金额将反映在第四季度财务报表中。据他称，未来几个月的税额估算将取决于这一期间的财务业绩。

投资可能低于计划

Orlen也不排除在2026年无法完全实现360亿兹罗提投资支出计划的可能性。延杰伊奇克指出，实际数额可能略低。九个月内，该集团的投资支出达到225亿兹罗提。

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马热伊基艾炼油厂现代化改造

法法拉还评论了立陶宛拟对能源公司征收暴利税的计划。立陶宛总理已将这一意向告知Orlen，而该公司向立陶宛政府指出，新的税务义务可能影响其针对马热伊基艾炼油厂的投资计划。

此前，Orlen总裁向波兰新闻社表示，该集团正在分析对这座炼油厂进行现代化改造的可行性。他称，现代化改造的替代方案是关闭该企业。

波兰法律规定，对2026年3月1日至2027年3月31日期间通过销售液体燃料获得的超额利润征收60%的税。相关收入将用于资助一项旨在遏制燃油价格上涨并降低驾驶员加油成本的计划。

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