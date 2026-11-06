中国去年通过清洁技术出口和对相关项目的直接投资，向发展中国家投入了1320亿美元。这一规模几乎相当于富裕国家根据联合国承诺在2024年向较贫困国家提供的1370亿美元气候融资，Dawn报道，援引路透社的一项分析称。

1320亿美元的估算包括中国出口的太阳能电池板、电池、电动汽车、风力涡轮机和其他低碳产品，以及中国在发展中国家清洁技术领域约400亿美元的外国直接投资。投资数据由伦敦政治经济学院的马蒂亚斯·拉森和肖康·薛收集。

中国出口的影响

能源与清洁空气研究中心联合创始人劳里·米尔利维尔塔计算称，中国去年的出口将在设备投入运行后，每年帮助避免2.57亿吨CO2排放。这大致相当于法国一年的排放量。分析还显示，中国今年向全球南方的供货每年可能实现避免3.37亿吨CO2排放。

这些指标不能与国际气候融资直接比较：中国的金额主要反映清洁能源领域的商业交易。相比之下，气候融资还可以用于帮助农业适应气候变化，或应对风暴和洪水造成的后果。

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面向发展中国家的更廉价技术

对中国绿色产业的大规模补贴，使该国在太阳能电池板、电池、电动汽车和风力涡轮机的全球市场中占据了显著份额。去年，中国出口的太阳能电池板和光伏电池中，近三分之二流向了发展中国家。

例如，根据Ember的数据，巴基斯坦从中国进口了总容量为17吉瓦的太阳能设备——大约相当于德国当年安装的容量。埃塞俄比亚时任交通部副部长当时告诉路透社，该国于2024年禁止进口内燃机汽车，以降低燃料采购成本。

与此同时，由于煤电占比高、重工业发达以及人口规模庞大，中国仍是全球最大的温室气体排放来源。中国商务部表示，过去五年，中国风电和太阳能技术出口累计使全球排放减少了约41亿吨CO2。

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