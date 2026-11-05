В Польше энергетическая группа Orlen оценивает сумму налога на сверхприбыль, который должна уплатить за период до конца сентября, примерно в 2,4 млрд злотых. Как сообщает RMF24, президент компании Иренеуш Фафара заявил, что финансовые результаты позволят группе выполнить это обязательство.

Консолидированная чистая прибыль Orlen за первые три квартала 2026 года превысила 21,4 млрд злотых — это более чем на 13,6 млрд злотых больше, чем за аналогичный период годом ранее. В третьем квартале чистая прибыль группы составила 5,6 млрд злотых.

Вице-президент компании Славомир Енджейчик сообщил, что сумма налога будет отражена в финансовой отчетности за четвертый квартал. По его словам, оценка налога за последующие месяцы будет зависеть от финансовых результатов в этот период.

Инвестиции могут оказаться ниже плана

Orlen также допускает, что в 2026 году не выполнит полностью план инвестиционных расходов на уровне 36 млрд злотых. Енджейчик отметил, что фактический показатель может быть несколько ниже. За девять месяцев инвестиционные расходы группы достигли 22,5 млрд злотых.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Модернизация НПЗ в Мажейкяе

Фафара также прокомментировал планы Литвы ввести налог на сверхприбыль для энергетических компаний. Премьер-министр Литвы сообщил Orlen о таких намерениях, а компания указала литовскому правительству, что новые налоговые обязательства могут повлиять на ее инвестиционные планы относительно нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяе.

Ранее президент Orlen заявил Польскому агентству печати, что группа анализирует целесообразность модернизации этого НПЗ. Альтернативой модернизации он назвал закрытие предприятия.

Польский закон предусматривает 60-процентный налог на избыточную прибыль от продажи жидкого топлива, полученную с 1 марта 2026 года по 31 марта 2027 года. Поступления от него должны профинансировать программу, направленную на сдерживание роста цен на топливо и снижение расходов водителей на заправках.

Читай нас в