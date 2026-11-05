W Polsce grupa energetyczna Orlen szacuje kwotę podatku od nadzwyczajnych zysków, który ma zapłacić za okres do końca września, na około 2,4 mld zł. Jak informuje RMF24, prezes spółki Ireneusz Fąfara oświadczył, że wyniki finansowe pozwolą grupie wypełnić to zobowiązanie.

Skonsolidowany zysk netto Orlenu za pierwsze trzy kwartały 2026 roku przekroczył 21,4 mld zł, czyli był o ponad 13,6 mld zł wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W trzecim kwartale zysk netto grupy wyniósł 5,6 mld zł.

Wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk poinformował, że kwota podatku zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym za czwarty kwartał. Jak zaznaczył, szacunek podatku za kolejne miesiące będzie zależał od wyników finansowych w tym okresie.

Inwestycje mogą być niższe od planu

Orlen dopuszcza również, że w 2026 roku nie zrealizuje w pełni planu wydatków inwestycyjnych na poziomie 36 mld zł. Jędrzejczyk zaznaczył, że faktyczny wskaźnik może być nieco niższy. W ciągu dziewięciu miesięcy wydatki inwestycyjne grupy sięgnęły 22,5 mld zł.

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Modernizacja rafinerii w Możejkach

Fąfara skomentował również plany Litwy dotyczące wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków dla spółek energetycznych. Premier Litwy poinformował Orlen o takich zamiarach, a spółka wskazała litewskiemu rządowi, że nowe zobowiązania podatkowe mogą wpłynąć na jej plany inwestycyjne dotyczące rafinerii w Możejkach.

Wcześniej prezes Orlenu powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że grupa analizuje zasadność modernizacji tej rafinerii. Jako alternatywę dla modernizacji wskazał zamknięcie zakładu.

Polska ustawa przewiduje 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw płynnych uzyskanych od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Wpływy z niego mają sfinansować program mający na celu powstrzymanie wzrostu cen paliw i obniżenie kosztów kierowców na stacjach paliw.

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