W Izraelu, we wsi Tell na Zachodnim Brzegu Jordanu, izraelscy wojskowi zatrzymali palestyńskiego nauczyciela w wieku około 30 lat. Izraelska policja podejrzewa go o podżeganie oraz wyrażanie poparcia dla organizacji terrorystycznej za pośrednictwem publikacji w mediach społecznościowych. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie policji.

Podejrzenia z powodu wpisów w mediach społecznościowych

Według policji śledczy ustalili, że mężczyzna przez kilka miesięcy miał rzekomo publikować w mediach społecznościowych materiały podżegające do terroryzmu, wychwalać organizacje terrorystyczne oraz wyrażać poparcie dla więźniów w sprawach bezpieczeństwa.

Wśród takich publikacji funkcjonariusze wymienili zdjęcie pomnika poświęconego czterem napastnikom. Według policji otworzyli oni ogień na terenie rolniczym w pobliżu wsi i zabili kapitana rezerwy Benayagu Meleta oraz majora Yuvala Ezrę. Na pomniku znajdował się napis „Ogród męczenników”, a w poście podejrzany życzył zmarłym Bożego przebaczenia i miejsca w raju.

W innej publikacji, według śledczych, nazwał napastników swoimi „braćmi”, „ukochanymi” i „kuzynami”, którzy rzekomo poświęcili życie dla ojczyzny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Materiały dotyczące ataku z 7 października

Funkcjonariusze oświadczyli również, że znaleźli wpisy, które ich zdaniem gloryfikowały atak z 7 października. W szczególności kilka dni po nim podejrzany udostępnił ilustrację bojownika Hamasu na paralotni.

Po przesłuchaniu mężczyzna został aresztowany. Policja planuje wystąpić do sądu z wnioskiem o przedłużenie aresztu na czas śledztwa.

Osobno policja poinformowała o zatrzymaniu trzech mieszkańców Hebronu, podejrzewanych o publikacje popierające atak na Zachodnim Brzegu Jordanu. W wyniku tego ataku zginęli starszy sierżant Ron Yonatan Roitman i sierżant Yuval Shai Svilem.

Czytaj nas na