周四，法国70个城市有数十万人参加示威，抗议工作条件和教育系统状况。据Interia报道，法国内政部估计参与者人数为60万，而工会联合会CGT表示有160万名抗议者。

抗议者的诉求

公务员、公共部门员工、高中生、大学生和退休人员参加了示威。劳动者反对低工资和生活成本上涨，并要求保护公共服务。中学生和大学生要求改善学习条件。

法国媒体报道称，巴黎约有35万人走上街头。里昂和雷恩等地也举行了抗议活动。此前一天，法国内政部长洛朗·努涅斯表示，将在法国城市部署数万名警察。

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冲突和机构运作中断

据Interia报道，里昂市中心加利埃尼桥附近一辆汽车被纵火，警方还与该媒体称为左翼武装分子的团体发生冲突。在雷恩，据当地政府称，冲突由一群蒙面人员挑起，当局称该团体具有敌意。

抗议导致公共交通、部分学校和医院的运作中断。埃菲尔铁塔对游客关闭，卢浮宫的部分展厅也暂停开放。法国政府还承诺从战略储备中释放1000万桶柴油，对大学一年级招生平台Parcoursup进行修改，并在2028年前将其替换。

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