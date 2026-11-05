В четверг сотни тысяч человек вышли на демонстрации в 70 городах Франции, протестуя против условий труда и состояния системы образования. По данным Interia, Министерство внутренних дел Франции оценило число участников в 600 тысяч человек, тогда как профсоюзная конфедерация CGT заявила о 1,6 миллиона протестующих.

Требования протестующих

В демонстрациях участвовали государственные служащие, работники государственного сектора, старшеклассники, студенты и пенсионеры. Работники выступали против низких зарплат и роста стоимости жизни, а также за защиту государственных услуг. Школьники и студенты требовали улучшения условий обучения.

Французские СМИ сообщали, что в Париже на улицы вышли около 350 тысяч человек. Акции также состоялись, в частности, в Лионe и Ренне. Накануне министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявлял о развертывании десятков тысяч полицейских во французских городах.

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Столкновения и перебои в работе учреждений

По сообщению Interia, в центре Лиона возле моста Гальени подожгли автомобиль, а также произошли столкновения полиции с группами, которые издание называет левыми боевиками. В Ренне, по словам местных властей, столкновения инициировала группа замаскированных лиц, которую власти назвали враждебной.

Из-за протестов возникли перебои в работе общественного транспорта, отдельных школ и больниц. Эйфелеву башню закрыли для посетителей, как и часть залов Лувра. Французское правительство также пообещало высвободить 10 миллионов баррелей дизельного топлива из стратегических резервов, внести изменения в платформу поступления на первый курс университетов Parcoursup и заменить ее к 2028 году.

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