W czwartek setki tysięcy ludzi wyszły na demonstracje w 70 miastach Francji, protestując przeciwko warunkom pracy i stanowi systemu edukacji. Według Interii francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oszacowało liczbę uczestników na 600 tys. osób, podczas gdy konfederacja związkowa CGT poinformowała o 1,6 mln protestujących.

Żądania protestujących

W demonstracjach uczestniczyli urzędnicy państwowi, pracownicy sektora publicznego, uczniowie szkół średnich, studenci i emeryci. Pracownicy protestowali przeciwko niskim płacom i rosnącym kosztom życia oraz opowiadali się za ochroną usług publicznych. Uczniowie i studenci domagali się poprawy warunków nauki.

Francuskie media informowały, że w Paryżu na ulice wyszło około 350 tys. osób. Akcje odbyły się także między innymi w Lyonie i Rennes. Dzień wcześniej francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez zapowiadał rozmieszczenie dziesiątek tysięcy policjantów w francuskich miastach.

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Starcia i zakłócenia w funkcjonowaniu instytucji

Jak podaje Interia, w centrum Lyonu w pobliżu mostu Gallieni podpalono samochód, a także doszło do starć policji z grupami, które portal określa jako lewicowych bojowników. W Rennes, według lokalnych władz, starcia zostały zainicjowane przez grupę zamaskowanych osób, którą władze nazwały wrogą.

Z powodu protestów wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego, niektórych szkół i szpitali. Wieżę Eiffla zamknięto dla zwiedzających, podobnie jak część sal Luwru. Francuski rząd obiecał także uwolnić 10 mln baryłek oleju napędowego z rezerw strategicznych, wprowadzić zmiany do platformy rekrutacyjnej na pierwszy rok studiów Parcoursup i zastąpić ją do 2028 roku.

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