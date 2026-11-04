Хуситы раздали более 320 ящиков для сбора денег в Сане — Asharq Al-Awsat

В столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, группировка начала кампанию по установке ящиков для сбора средств в магазинах, ресторанах, компаниях и торговых центрах. Как сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на местные и деловые источники, владельцев заведений вынуждают принимать такие ящики, а деньги якобы собирают на поддержку боевых действий и семей погибших, раненых и пропавших без вести бойцов.

Более 320 ящиков за два дня

По информации источников издания, в течение первых двух дней кампании хуситы распределили более 320 ящиков среди предприятий частного сектора в нескольких районах Саны. В дальнейшем они якобы планируют распределить еще около 4 тысяч ящиков, чтобы охватить остальную часть города и его окрестности.

Торговцы пожаловались, что представители хуситов и вооруженные члены группировки заходили в магазины с ящиками и требовали установить их без согласия владельцев. По их словам, работников и владельцев также обязывали поощрять покупателей делать пожертвования. Пустой ящик, как утверждают собеседники издания, мог стать поводом для угроз и давления на бизнес.

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Ежедневный сбор средств

Источники Asharq Al-Awsat заявили, что членам группировки поручили ежедневно посещать торговые объекты, забирать собранные деньги и переводить их на банковские счета, принадлежащие высокопоставленным руководителям хуситов. По их данным, кампания не ограничивается пожертвованиями из ящиков: от владельцев бизнеса также требуют отдельных финансовых взносов.

Владелец магазина, которого издание называет псевдонимом Рамзи, рассказал, что из-за постоянных проверок и угроз иногда клал собственные деньги в ящик, чтобы избежать наказания. Владелец ресторана на окраине Саны заявил, что на заведения также давят, требуя дополнительных выплат, несмотря на падение продаж и рост операционных расходов.

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