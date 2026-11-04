W Pakistanie główny sędzia Gilgit-Baltistanu Ali Baig nakazał codzienne składanie raportów z postępów śledztwa w sprawie zabójstwa czterech członków jednej rodziny w Skardu. Jak informuje Dawn, raporty będą przekazywane za pośrednictwem rejestratora Głównego Sądu Gilgit-Baltistanu do odwołania.

Codzienna kontrola śledztwa

Decyzję podjęto po spotkaniu sędziego z krewnymi ofiar, którzy zwrócili się do niego o sprawiedliwość. Ali Baig zapewnił ich, że w granicach prawa zostaną podjęte wszelkie możliwe działania na rzecz przejrzystego i bezstronnego śledztwa.

Starszemu superintendentowi policji w Skardu, odpowiedzialnemu za śledztwo, nakazano zapewnić bezstronne i sprawne prowadzenie sprawy. Codzienne raporty mają być składane bez przerwy za pośrednictwem rejestratora sądu, aby główny sędzia mógł osobiście śledzić postępy dochodzenia.

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Zatrzymanie podejrzanych

W poniedziałek policja Gilgit-Baltistanu poinformowała o zatrzymaniu w dystrykcie Kurram dwóch głównych podejrzanych o zabójstwo, do którego doszło 30 października. Mieli oni zostać przewiezieni do Gilgit-Baltistanu w celu dalszych czynności śledczych i prawnych. Policja nadal poszukuje również innych podejrzanych, koordynując działania z władzami w Peszawarze, Lahaurze i Karaczi.

Do zbadania sprawy utworzono specjalną grupę śledczą pod kierownictwem zastępcy generalnego inspektora policji Baltistanu, w skład której weszli wysokiej rangi funkcjonariusze wydziału antyterrorystycznego i policji w Skardu. Ofiarami byli 35-letni Aslam, jego 30-letnia żona Hania oraz ich dzieci — czteroletni Mehdi i dwuletnia Dua Zehra. Znaleziono ich zamordowanych w ich domu.

Według policji motywem mógł być konflikt związany z małżeństwem pary. Policja zarejestrowała FIR wobec możliwych krewnych zmarłej kobiety. Śledczy uważają, że podejrzani przybyli do Skardu, dokonali zabójstw, a następnego ranka odlecieli do Lahauru.

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