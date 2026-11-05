Transnarodowa koalicja prawna 5 listopada złożyła 14 skarg do prokuratorów i regulatorów finansowych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Niderlandach. Dotyczą one największego na świecie przetwórcy mięsa JBS oraz 12 instytucji finansowych, inwestorów i doradców, w tym brytyjskiego banku Barclays. Skarżący twierdzą, że zyski JBS mogą być powiązane z nielegalnym wylesianiem w brazylijskiej Amazonii, informuje Mongabay.

Argumenty koalicji

Koalicja uważa, że zyski z bydła hodowanego na nielegalnie wykarczowanych terenach mogą być uznane za dochody pochodzące z przestępstwa zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jej zdaniem może to potencjalnie stwarzać ryzyko prawne zarówno dla JBS, jak i dla instytucji obsługujących transakcje finansowe firmy.

W skład koalicji wchodzą Global Legal Action Network, Europejskie Centrum Praw Konstytucyjnych i Praw Człowieka, a także Mighty Earth, FIND i King’s College London. Skargi opierają się między innymi na badaniu organizacji non-profit AidEnvironment, które powiązało dostawców JBS z wylesieniem ponad 6,5 mln hektarów w brazylijskiej Amazonii w latach 1988–2026.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane o dostawcach i odpowiedź firmy

Według dochodzenia Global Witness z 2024 roku Barclays jest największym finansistą JBS i otrzymał 1,7 mld dolarów z transakcji z firmą w latach 2018–2023. Analiza Center for Climate Crime Analysis, przeprowadzona na potrzeby tego samego dochodzenia, wykazała, że w tym okresie do łańcucha dostaw JBS trafiło niemal 8 tys. sztuk bydła hodowanego na nielegalnie zajętym rdzennym terytorium Apiterewa w stanie Pará.

AidEnvironment poinformowała również o oznakach wylesiania na obszarach chronionych prawem w ponad 80% zbadanych gospodarstw, które bezpośrednio lub pośrednio dostarczają bydło JBS. Należą do nich Legal Reserves, czyli części nieruchomości wiejskich, które właściciele ziemscy są zobowiązani zachować zgodnie z prawem brazylijskim, a także obszary trwałej ochrony, gdzie karczowanie roślinności jest zasadniczo zakazane.

Barclays odmówił komentarza. JBS zaprzeczyła oskarżeniom, oświadczając, że nie otrzymała danych i metodologii badania niezbędnych do oceny tych twierdzeń. Firma zaznaczyła również, że od 2010 roku monitoruje dostawców w Amazonii zgodnie z protokołem Federalnej Prokuratury Brazylii i automatycznie blokuje gospodarstwa z nielegalnym wylesianiem lub te, które nakładają się na obszary chronione.

Czytaj nas na