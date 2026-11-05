一个跨国法律联盟于11月5日向英国、爱尔兰、德国和荷兰的检察官及金融监管机构提出14项投诉。这些投诉涉及全球最大的肉类加工商JBS，以及12家金融机构、投资者和顾问，其中包括英国银行巴克莱。投诉方称，JBS的利润可能与巴西亚马逊地区的非法森林砍伐有关，Mongabay报道。

联盟的论点

该联盟认为，根据反洗钱法律，在非法清理的土地上饲养的牛所产生的利润可能被视为犯罪所得。在其看来，这可能对JBS以及为该公司金融交易提供服务的机构带来法律风险。

该联盟成员包括全球法律行动网络、欧洲宪法与人权中心，以及Mighty Earth、FIND和伦敦国王学院。投诉尤其基于非营利组织AidEnvironment的一项研究，该研究将JBS供应商与1988年至2026年期间巴西亚马逊地区超过650万公顷的森林砍伐联系起来。

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供应商数据与公司回应

根据Global Witness于2024年开展的一项调查，巴克莱是JBS最大的融资方，并在2018年至2023年间从与该公司的交易中获得17亿美元。同一调查委托气候犯罪分析中心进行的分析发现，在这一时期，近8000头在帕拉州被非法占用的阿皮特雷瓦原住民领地饲养的牛进入了JBS供应链。

AidEnvironment还报告称，在超过80%的受调查农场中发现了法定保护区域内存在森林砍伐的迹象，这些农场直接或间接向JBS供应牛只。其中包括Legal Reserves，即巴西法律要求土地所有者保留的农村土地部分，以及永久保护区，在这些区域清理植被通常被禁止。

巴克莱拒绝置评。JBS否认了相关指控，称其尚未收到评估这些说法所需的数据和研究方法。该公司还表示，自2010年以来，其一直根据巴西联邦检察院的协议监控亚马逊地区的供应商，并自动封禁存在非法森林砍伐或与保护区重叠的农场。

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