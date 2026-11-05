Транснациональная правовая коалиция 5 ноября подала 14 жалоб прокурорам и финансовым регуляторам Великобритании, Ирландии, Германии и Нидерландов. Они касаются крупнейшего в мире мясопереработчика JBS и 12 финансовых учреждений, инвесторов и консультантов, среди которых британский банк Barclays. Заявители утверждают, что прибыль JBS может быть связана с незаконной вырубкой лесов в бразильской Амазонии, сообщает Mongabay.

Аргументы коалиции

Коалиция считает, что прибыль от скота, выращенного на незаконно расчищенных землях, может считаться доходами, полученными преступным путем, в соответствии с законами о противодействии отмыванию денег. По ее мнению, это потенциально может создавать юридические риски как для JBS, так и для учреждений, обслуживающих финансовые операции компании.

В коалицию входят Global Legal Action Network, Европейский центр конституционных прав и прав человека, а также Mighty Earth, FIND и King’s College London. Жалобы, в частности, основаны на исследовании некоммерческой организации AidEnvironment, которое связало поставщиков JBS с вырубкой более 6,5 млн гектаров в бразильской Амазонии в период с 1988 по 2026 год.

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Данные о поставщиках и ответ компании

Согласно расследованию Global Witness за 2024 год, Barclays является крупнейшим финансистом JBS и получил 1,7 млрд долларов от операций с компанией в 2018–2023 годах. Анализ Center for Climate Crime Analysis, проведенный для того же расследования, установил, что в этот период в цепочку поставок JBS попали почти 8 тысяч коров, выращенных на незаконно занятой территории коренного населения Апитерева в штате Пара.

AidEnvironment также сообщила о признаках вырубки в охраняемых законом зонах на более чем 80% обследованных ферм, которые прямо или косвенно поставляют скот JBS. Среди них — Legal Reserves, то есть части сельских участков, которые землевладельцы обязаны сохранять по законодательству Бразилии, а также зоны постоянного сохранения, где расчистка растительности в целом запрещена.

Barclays отказался от комментариев. JBS опровергла обвинения, заявив, что не получила данных и методологии исследования, необходимых для оценки утверждений. Компания также отметила, что с 2010 года контролирует поставщиков в Амазонии по протоколу Федеральной прокуратуры Бразилии и автоматически блокирует фермы с незаконной вырубкой или те, которые пересекаются с природоохранными территориями.

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