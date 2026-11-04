以色列计划封锁经拉法口岸运送的援助——Asharq Al-Awsat

以色列已通知埃及和巴勒斯坦协调机构，计划阻止货物和人道主义援助经由埃及与加沙地带之间的拉法口岸进入。据Asharq Al-Awsat报道，以方称原因是涉嫌走私违禁物品，包括香烟、烟草制品以及以色列禁止运入该飞地的其他产品。

以方还一度以安全考量为由，遣返了20多名经拉法口岸外出接受治疗的患者及其35名随行亲属。数小时后，患者获告知仍可继续行程。

短缺与价格上涨

经凯雷姆沙洛姆口岸的供应也仍受到以色列的严格管控。据该报报道，货物输入量尚未恢复到最近一次危机前的水平：当时运往加沙的货物供应中断了一周，约十天前才恢复有限供应。

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加沙工商会表示，基本必需品严重短缺，价格创纪录上涨，民众的购买力几乎完全丧失。其主任马赫尔·阿特-塔巴阿称，以色列在严格限制下允许进口约200种商品。据他所说，价格上涨了500%至600%，而以色列禁止进口的商品价格上涨了2000%至3000%。

突袭流离失所者营地

Asharq Al-Awsat写道，在以色列空袭以及武装团体在以军占领地区开展行动的背景下，加沙地带的安全局势也在恶化。该报将所谓的黄线描述为一条临时边界，分隔由以色列控制的加沙东部地区与西部由哈马斯和其他巴勒斯坦团体活动的区域。

据消息人士和目击者称，周日至周一夜间，武装人员进入汗尤尼斯中东部阿布·哈米德环岛附近的一处流离失所者营地。他们搜查帐篷并开火，随后据消息人士称，绑架了巴尔巴赫家族的35多名成员，其中包括青少年。十多个小时后，其中大多数人获释，但4名年轻男子被留下接受讯问。一名消息人士称，被释放的人表示曾受到以色列军官讯问。

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