Izrael planuje zablokować pomoc przez Rafah — Asharq Al-Awsat

Izrael poinformował egipskie i palestyńskie organy koordynacyjne o zamiarze zablokowania wwwozu towarów i pomocy humanitarnej przez przejście graniczne Rafah między Egiptem a Strefą Gazy. Jak podaje Asharq Al-Awsat, strona izraelska jako powód wskazała domniemany przemyt zakazanych towarów, w tym papierosów, wyrobów tytoniowych i innych produktów, których wwóz do enklawy Izrael zakazuje.

Strona izraelska początkowo zawróciła także ponad 20 pacjentów i 35 krewnych, którzy im towarzyszyli i wyjechali przez Rafah na leczenie, powołując się na względy bezpieczeństwa. Kilka godzin później pacjentów poinformowano, że mimo to mogą kontynuować podróż.

Niedobory i wzrost cen

Dostawy przez przejście Kerem Szalom również pozostają pod ścisłą kontrolą Izraela. Według publikacji wolumen wwwożonych towarów nie powrócił do poziomu sprzed ostatniego kryzysu: wówczas dostawy ładunków do Gazy zostały wstrzymane na tydzień, a ograniczone dostawy wznowiono około dziesięć dni temu.

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Izba Handlowo-Przemysłowa Gazy poinformowała o ostrym niedoborze podstawowych towarów, rekordowym wzroście cen i niemal całkowitej utracie siły nabywczej przez ludność. Jej dyrektor Maher at-Tabbaa powiedział, że Izrael zezwala na wwóz około 200 rodzajów towarów przy ścisłych ograniczeniach. Według niego ceny wzrosły o 500–600%, a ceny towarów, których wwóz Izrael zakazał, o 2000–3000%.

Rajd w obozie dla osób przesiedlonych

Sytuacja bezpieczeństwa w Strefie Gazy również się pogarsza na tle izraelskich nalotów i operacji uzbrojonych ugrupowań na obszarach zajętych przez siły izraelskie, pisze Asharq Al-Awsat. Publikacja opisuje tak zwaną żółtą linię jako umowną granicę między terytoriami we wschodniej Gazie kontrolowanymi przez Izrael a obszarami na zachodzie, gdzie działają Hamas i inne palestyńskie ugrupowania.

Według źródeł i świadków uzbrojeni mężczyźni weszli w nocy z niedzieli na poniedziałek do obozu dla osób przesiedlonych w pobliżu ronda Abu Hamid w środkowo-wschodniej części Chan Junus. Przeszukali namioty i otworzyli ogień, po czym, jak twierdzą źródła, porwali ponad 35 członków rodziny Barbah, w tym nastolatków. Ponad dziesięć godzin później większość z nich uwolniono, jednak czterech młodych mężczyzn pozostawiono do przesłuchania. Jedno ze źródeł podało, że uwolnione osoby mówiły o przesłuchaniach prowadzonych przez izraelskich oficerów.

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