Ізраїль планує заблокувати допомогу через Рафах — Asharq Al-Awsat

Ізраїль повідомив єгипетським і палестинським координаційним органам про намір заблокувати ввезення товарів і гуманітарної допомоги через контрольно-пропускний пункт «Рафах» між Єгиптом та сектором Гази. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, причиною ізраїльська сторона назвала ймовірну контрабанду заборонених товарів, зокрема сигарет, тютюнових виробів та іншої продукції, ввезення якої до анклаву Ізраїль забороняє.

Також ізраїльська сторона спершу повернула понад 20 пацієнтів і 35 родичів, які супроводжували їх та виїхали через «Рафах» для лікування, пославшись на міркування безпеки. Через кілька годин пацієнтам повідомили, що вони все ж можуть продовжити поїздку.

Дефіцит і зростання цін

Постачання через КПП «Керем-Шалом» також залишаються під жорстким контролем Ізраїлю. За даними видання, обсяги ввезення товарів не повернулися до рівня, який був до останньої кризи: тоді надходження вантажів до Гази припинилися на тиждень, а обмежені поставки відновили приблизно десять днів тому.

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Торгово-промислова палата Гази заявила про гострий дефіцит товарів першої потреби, рекордне підвищення цін і майже повну втрату купівельної спроможності населення. Її директор Махер ат-Таббаа сказав, що Ізраїль дозволяє ввозити близько 200 видів товарів за суворих обмежень. За його словами, ціни зросли на 500–600%, а на товари, ввезення яких Ізраїль заборонив, — на 2000–3000%.

Рейд у таборі для переміщених осіб

Безпекова ситуація в секторі Гази також погіршується на тлі ізраїльських авіаударів та операцій озброєних угруповань у районах, зайнятих ізраїльськими силами, пише Asharq Al-Awsat. Видання описує так звану жовту лінію як умовну межу між територіями на сході Гази, контрольованими Ізраїлем, і районами на заході, де діють ХАМАС та інші палестинські угруповання.

За словами джерел і очевидців, озброєні люди вночі між неділею та понеділком увійшли до табору для переміщених осіб поблизу кільця Абу-Хамід у центрально-східній частині Хан-Юніса. Вони обшукали намети та відкрили вогонь, після чого, за твердженням джерел, викрали понад 35 членів родини Барбах, зокрема підлітків. Понад десять годин потому більшість із них відпустили, але чотирьох молодих чоловіків залишили для допиту. Одне з джерел повідомило, що звільнені люди заявляли про допити ізраїльськими офіцерами.

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