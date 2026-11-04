Израиль планирует заблокировать помощь через Рафах — Asharq Al-Awsat

Израиль уведомил египетские и палестинские координационные органы о намерении заблокировать ввоз товаров и гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт «Рафах» между Египтом и сектором Газа. Как сообщает Asharq Al-Awsat, израильская сторона назвала причиной предполагаемую контрабанду запрещенных товаров, в частности сигарет, табачных изделий и другой продукции, ввоз которой в анклав Израиль запрещает.

Также израильская сторона сначала вернула более 20 пациентов и 35 родственников, сопровождавших их и выехавших через «Рафах» на лечение, сославшись на соображения безопасности. Через несколько часов пациентам сообщили, что они все же могут продолжить поездку.

Дефицит и рост цен

Поставки через КПП «Керем-Шалом» также остаются под строгим контролем Израиля. По данным издания, объемы ввоза товаров не вернулись к уровню, который был до последнего кризиса: тогда поставки грузов в Газу прекратились на неделю, а ограниченные поставки возобновились около десяти дней назад.

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Торгово-промышленная палата Газы заявила об остром дефиците товаров первой необходимости, рекордном повышении цен и почти полной утрате покупательной способности населения. Ее директор Махер ат-Таббаа сказал, что Израиль разрешает ввоз около 200 видов товаров при строгих ограничениях. По его словам, цены выросли на 500–600%, а на товары, ввоз которых Израиль запретил, — на 2000–3000%.

Рейд в лагере для перемещенных лиц

Ситуация с безопасностью в секторе Газа также ухудшается на фоне израильских авиаударов и операций вооруженных группировок в районах, занятых израильскими силами, пишет Asharq Al-Awsat. Издание описывает так называемую желтую линию как условную границу между территориями на востоке Газы, контролируемыми Израилем, и районами на западе, где действуют ХАМАС и другие палестинские группировки.

По словам источников и очевидцев, вооруженные люди в ночь с воскресенья на понедельник вошли в лагерь для перемещенных лиц возле кольцевой развязки Абу-Хамид в центрально-восточной части Хан-Юниса. Они обыскали палатки и открыли огонь, после чего, как утверждают источники, похитили более 35 членов семьи Барбах, в том числе подростков. Более чем через десять часов большинство из них отпустили, однако четырех молодых мужчин оставили для допроса. Один из источников сообщил, что освобожденные люди заявляли о допросах израильскими офицерами.

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