В Сеуле на острове Нодыль провели первое занятие Puppy Yoga под открытым небом: 16 участников выполняли упражнения йоги и общались примерно с 20 собаками из приютов. Программу организовала Puppy Connect, а животных привезли из нескольких зоозащитных организаций, в том числе PawMotion, Dorothy Rescue, Knock Dog и Heangdongsa Rescue, сообщает Korea Herald.

Йога и знакомство с собаками

Занятие длилось около 70 минут. Пока инструктор проводил тренировку, собаки ходили между ковриками, знакомились с людьми и искали спрятанные лакомства. У каждого животного был бейдж с кличкой, чтобы участники могли обращаться к нему по имени.

Некоторым собакам потребовалось время, чтобы привыкнуть к новой обстановке и большому количеству людей. Одна из них, Бада, сначала скулила, но успокоилась, когда одна из участниц взяла ее на руки и погладила.

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Цель программы

Программу Puppy Yoga запустили в мае, и с тех пор занятия проводят раз в месяц. Руководительница проекта Ким Джина рассказала, что идея возникла после ее волонтерства в приюте, где она увидела испуганного щенка, прятавшегося от людей. По ее словам, программа должна дать собакам положительный опыт взаимодействия с людьми и побудить посетителей рассматривать усыновление животных из приютов.

По данным сети Paw in Hand, в 2025 году в Южной Корее было зарегистрировано 94 469 спасенных животных. Около 45 654 из них, в том числе кошки и собаки, были зарегистрированы как умершие или подвергнутые эвтаназии — это 48% от общего числа. С января по октябрь 2026 года умерли или были подвергнуты эвтаназии 26 755 из 73 101 животных, о которых сообщили приюты, тогда как 27% были усыновлены. Эти данные охватывают только случаи, о которых сообщили зарегистрированные приюты. Посетители Puppy Yoga могут получить информацию об усыновлении или временной опеке над собаками во время мероприятия либо обратившись в Puppy Connect.

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