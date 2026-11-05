КНДР заявила про випробування нової системи ППО — Korea Herald

КНДР заявила, що напередодні випробувала нову систему протиповітряної оборони, щоб перевірити її технічні можливості. Випробування провело Ракетне управління країни під наглядом Кім Чон Сіка, члена Центральної військової комісії, повідомляє Korea Herald з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA.

Заява про характеристики системи

За версією KCNA, випробування нібито підтвердило технічні характеристики та надійність нового матеріалу. Агентство також заявило про перевірку режиму множинного наведення, можливостей системи з ідентифікації та супроводу цілей, а також пристрою для обробки інформації про виявлення цілей.

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Запуски в бік Східного моря

Того самого дня підрозділ далекобійних стратегічних крилатих ракет у східному районі КНДР провів ударне навчання. За даними KCNA, під час нього стратегічну крилату ракету запустили по умовній цілі-аеропорту.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що вранці в середу зафіксував запуск кількох ракет у бік Східного моря з району Сондок у провінції Південна Хамгьон. За оцінкою південнокорейських військових, ракети пролетіли менш як 300 кілометрів; влада не виключала, що це могли бути балістичні ракети малої дальності.

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