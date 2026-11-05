Korea Północna oświadczyła, że poprzedniego dnia przetestowała nowy system obrony powietrznej, aby sprawdzić jego możliwości techniczne. Test przeprowadził Zarząd Rakietowy kraju pod nadzorem Kim Jong Sika, członka Centralnej Komisji Wojskowej, informuje Korea Herald, powołując się na północnokoreańską państwową agencję KCNA.

Oświadczenie o charakterystyce systemu

Według KCNA test miał rzekomo potwierdzić parametry techniczne i niezawodność nowego materiału. Agencja poinformowała również o sprawdzeniu trybu wielokrotnego naprowadzania, możliwości systemu w zakresie identyfikacji i śledzenia celów, a także urządzenia do przetwarzania informacji o wykrywaniu celów.

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Starty w kierunku Morza Wschodniego

Tego samego dnia jednostka dalekiego zasięgu strategicznych pocisków manewrujących w wschodnim regionie Korei Północnej przeprowadziła ćwiczenia uderzeniowe. Według KCNA podczas nich wystrzelono strategiczny pocisk manewrujący w kierunku symulowanego celu lotniskowego.

Południowokoreański Połączony Komitet Szefów Sztabów poinformował, że w środę rano wykrył wystrzelenie kilku pocisków w kierunku Morza Wschodniego z rejonu Sondeok w prowincji Hamgyŏng Południowy. Według oceny południowokoreańskiego wojska pociski przeleciały mniej niż 300 kilometrów; władze nie wykluczały, że mogły to być pociski balistyczne krótkiego zasięgu.

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