КНДР заявила об испытании новой системы ПВО — Korea Herald

КНДР заявила, что накануне испытала новую систему противовоздушной обороны, чтобы проверить ее технические возможности. Испытание провело Ракетное управление страны под наблюдением Ким Чон Сика, члена Центральной военной комиссии, сообщает Korea Herald со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA.

Заявление о характеристиках системы

По версии KCNA, испытание якобы подтвердило технические характеристики и надежность нового материала. Агентство также заявило о проверке режима множественного наведения, возможностей системы по идентификации и сопровождению целей, а также устройства для обработки информации об обнаружении целей.

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Запуски в сторону Восточного моря

В тот же день подразделение дальнобойных стратегических крылатых ракет в восточном районе КНДР провело ударные учения. По данным KCNA, во время них стратегическую крылатую ракету запустили по условной цели-аэропорту.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что утром в среду зафиксировал запуск нескольких ракет в сторону Восточного моря из района Сондок в провинции Южная Хамгён. По оценке южнокорейских военных, ракеты пролетели менее 300 километров; власти не исключали, что это могли быть баллистические ракеты малой дальности.

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