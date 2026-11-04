以色列开始升级加沙边境屏障——《耶路撒冷邮报》

以色列已开始升级加沙地带边境沿线的“沙漏”防御屏障。该工程由国防部边境与接缝管理局在埃兰·奥菲尔少将指挥下实施，并吸取了10月7日袭击以及与真主党战争的经验教训，《耶路撒冷邮报》报道。

加固大门与保护围栏

升级工作的一项内容是加固分隔以色列和巴勒斯坦领土的国际边界上的大门。这些大门将更难被突破，同时保留军方人员在加沙师南部和北部区域通行的能力。

有关方面还在分析边境沿线的地形和地理条件，以便在冬季来临前完成必要的工程作业。该地区可能发生土壤侵蚀和季节性水道引发的洪水，这些情况可能损坏围栏。

另一项工作是设置受保护的通道，使军方人员能够从屏障一侧快速转移至另一侧。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

反制无人机与预警

防御系统将整合用于应对超低空威胁的技术和作战方法，其中包括光纤控制无人机。据该报报道，真主党曾在黎巴嫩南部使用这类无人机打击以色列军人，在战争期间，它们成为防御面临的重大挑战。

类似技术也计划部署在以色列其他边境，首先是在与黎巴嫩的边境。此外，当局正准备整合现代情报收集系统，以加强对各种威胁的预警以及边境地区的安全。

这道长64公里的屏障在10月7日袭击后受到批评，当时其在数十处被突破。《耶路撒冷邮报》指出，总参谋部的调查得出结论：围栏发挥了预定功能，即标示边界、延缓渗透企图并发出相关信号。同时，由于边境条件发生变化，当局决定加强该系统。

关注我们在