W Izraelu rozpoczęto modernizację bariery ochronnej „Klepsydra” wzdłuż granicy ze Strefą Gazy. Prace prowadzi Dyrektoriat ds. Granic i Linii Szwu Ministerstwa Obrony pod dowództwem generała majora Erana Ofira, z uwzględnieniem doświadczeń z ataku z 7 października i wojny z Hezbollahem, informuje Jerusalem Post.

Wzmocnienie bram i ochrona ogrodzenia

Jeden z kierunków modernizacji zakłada wzmocnienie bram na granicy międzynarodowej, która oddziela terytorium izraelskie i palestyńskie. Mają one być trudniejsze do sforsowania, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości przejścia dla wojskowych w południowym i północnym sektorze Dywizji Gazy.

Prowadzona jest także analiza rzeźby terenu i warunków geograficznych wzdłuż granicy, aby przed okresem zimowym wykonać niezbędne prace inżynieryjne. W tym rejonie możliwe są erozja gleby i zalewanie przez sezonowe cieki wodne, które mogą uszkodzić ogrodzenie.

Kolejny kierunek zakłada utworzenie chronionych przejść, które umożliwią wojskowym szybkie przemieszczanie się z jednej strony bariery na drugą.

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Przeciwdziałanie dronom i wczesne ostrzeganie

Do systemu ochrony mają zostać zintegrowane technologie i metody operacyjne przeciwdziałania zagrożeniom na bardzo małych wysokościach, w tym dronom sterowanym światłowodowo. Według gazety Hezbollah używał takich bezzałogowców przeciwko izraelskim wojskowym na południu Libanu, a podczas wojny stały się one istotnym wyzwaniem dla obrony.

Podobne technologie planuje się zastosować także na innych granicach Izraela, przede wszystkim na granicy z Libanem. Osobno przygotowywana jest integracja nowoczesnych systemów zbierania danych wywiadowczych, aby wzmocnić wczesne ostrzeganie przed różnymi zagrożeniami i bezpieczeństwo strefy przygranicznej.

Bariera o długości 64 kilometrów spotkała się z krytyką po ataku z 7 października, gdy została przełamana w dziesiątkach miejsc. Jak zauważa Jerusalem Post, śledztwa Sztabu Generalnego wykazały, że ogrodzenie spełniło przewidzianą funkcję: wyznaczało granicę, opóźniało próby wtargnięcia i sygnalizowało je. Jednocześnie, ze względu na zmianę warunków na granicach, podjęto decyzję o wzmocnieniu systemu.

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