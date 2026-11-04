В Израиле начали модернизацию защитного барьера «Песочные часы» вдоль границы с сектором Газа. Работы проводит Директорат по вопросам границ и линии шва Министерства обороны под командованием генерал-майора Эрана Офира с учетом уроков атаки 7 октября и войны с «Хезболлой», сообщает Jerusalem Post.

Усиление ворот и защита ограждения

Одно из направлений модернизации предусматривает укрепление ворот на международной границе, разделяющей израильскую и палестинскую территории. Их планируют сделать более сложными для прорыва, одновременно сохранив возможность прохода военных в южном и северном секторах дивизии Газы.

Также проводится анализ рельефа и географических условий вдоль границы, чтобы выполнить необходимые инженерные работы до зимнего периода. В этом районе возможны эрозия почвы и затопление сезонными водотоками, которые могут повредить ограждение.

Еще одно направление предусматривает обустройство защищенных проходов, которые позволят военным быстро перемещаться с одной стороны барьера на другую.

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Противодействие дронам и раннее предупреждение

В систему защиты должны интегрировать технологии и оперативные методы противодействия угрозам на сверхмалых высотах, в частности дронам с оптоволоконным управлением. По данным издания, «Хезболла» применяла такие беспилотники против израильских военных на юге Ливана, и во время войны они стали существенным вызовом для обороны.

Подобные технологии планируют применять и на других границах Израиля, прежде всего на границе с Ливаном. Отдельно готовится интеграция современных систем сбора разведданных для усиления раннего предупреждения о различных угрозах и безопасности приграничной зоны.

Барьер длиной 64 километра подвергся критике после атаки 7 октября, когда его прорвали в десятках мест. Как отмечает Jerusalem Post, расследования Генерального штаба пришли к выводу, что ограждение выполнило предусмотренную функцию: обозначало границу, задерживало попытки проникновения и сигнализировало о них. В то же время из-за изменения условий на границах было принято решение усилить систему.

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