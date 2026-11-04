Апелляционный суд в Сеуле, Южная Корея, оставил в силе приговор бывшему президенту Юн Сок Ёлю — 18 месяцев условного лишения свободы — по делу о распространении ложной информации во время предвыборной кампании. Как сообщает The Hindu, решение было принято 4 ноября 2026 года.

Суд подтвердил приговор

Суд подтвердил вывод суда нижестоящей инстанции о том, что Юн нарушил избирательное законодательство, делая ложные заявления во время кампании. В частности, дело касается ложной информации о его связях с шаманом.

Во время телевизионного объявления решения в Высоком суде Сеула председательствующий судья заявил, что обвиняемый должен был предоставлять избирателям точную информацию для принятия решения, однако распространял дезинформацию. Судья также отметил, что от этапа расследования до судебного разбирательства Юн последовательно прибегал к оправданиям.

Юн Сок Ёль не проявил эмоций, когда суд объявил об отклонении его апелляции. Его адвокаты назвали решение несправедливым, заявили, что суд недостаточно учел контекст, и сообщили о намерении обратиться в Верховный суд.

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Возможные последствия для партии

Если Верховный суд Южной Кореи оставит приговор в силе, Партия народной силы, бывшая партия Юна, может быть вынуждена вернуть Национальной избирательной комиссии 39,7 млрд вон, или около 29,6 млн долларов. По данным избирательной комиссии, эта сумма составляет примерно треть активов партии.

Законодательство Южной Кореи предусматривает возмещение партиям расходов на кампанию, если их кандидаты набрали не менее 15% голосов. В то же время лишение свободы или штраф от 1 млн вон за избирательное правонарушение приводят к аннулированию результата кандидата и обязанности партии вернуть средства. Решение также может привести к аннулированию победы Юна на президентских выборах 2022 года.

В декабре 2024 года Юн объявил военное положение и приказал военным закрыть парламент, однако депутаты вопреки действиям военных проголосовали за отмену указа. После этого ему был объявлен импичмент и он был отстранен от должности; позднее его приговорили к пожизненному лишению свободы за мятеж.

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